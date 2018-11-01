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Бывшая модель из Польши, которая скрывает свое настоящее имя (она представляется как Джейн Доу) подала иск о сексуальных домогательствах против американского продюсера Харви Вайнштейна. Это уже десятая женщина, которая требует правосудия от властей.

Бывшая модель из Польши подала иск о сексуальных домогательствах против продюсера Харви Вайнштейна.

Как сообщает таблоид The New York Post, женщина утверждает, что в 2002 году, когда ей было 16 лет, продюсер пригласил ее на деловой обед, чтобы обсудить ее будущую карьеру, после чего пытался насильно склонить к сексу. После отказа Харви Вайнштейн пришел в ярость, но отпустил девушку. Она уверяет, что Вайнштейн домогался до нее после этого случая еще 10 лет, шантажируя потерей работы.

Несмотря на это, она продолжала обсуждать с ним возможности для своей карьеры, однако его угрозы привели к анорексии и депрессии.

По данным издания, бывшая модель стала уже десятой женщиной, которая подала иск против Вайнштейна. Юристы продюсера пока никак не комментировали новые обвинения.

Напомним, что осенью 2017 года газета The New York Times опубликовала расследование о Вайнштейне, после которого продюсера обвинили в сексуальных домогательствах десятки женщин, включая известных голливудских актрис: Анджелину Джоли, Гвинет Пэлтроу и Уму Турман.

В общей сложности около 80 женщин дали показания против Вайнштейна. Следствие полагает, что он домогался женщин в основном в гостиничных номерах, куда он их звал якобы для обсуждения будущей карьеры в кинематографе.

Источник: woman.ru фото: heraldsun.com.au