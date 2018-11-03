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8 ноября пройдет новое шоу бренда Victoria’s Secret. Организаторы уже рассекретили имена новых «ангелов» бренда, а также место проведения показа. В преддверии события одна из его участниц Шанина Шейк рассказала о том, как готовится к главному модному показу года.

По традиции в начале ноября пройдет одно из самых красивых событий в мире моды — шоу Victoria's Secret. Уже не первую неделю ведется активная подготовка к мероприятию.

Будущие участницы шоу только и успевают перемещаться между центральным офисом компании, где проходят примерки, и тренажерными залами. Так, 27-летняя австралийка Шанина Шейк, в интервью Daily Mail рассказала о том, какие правила для сохранения фигуры к показу она соблюдает особенно тщательно.

В этом году Шанина принимает участие в Victoria’s Secret Fashion Show пятый раз. Активную подготовку к показу девушка начала примерно за месяц до события. Для начала она включила в свой график еще одну ежедневную тренировку. Модель рассказала, что ей нравится практиковать пилатес, однако перед дефиле она стала заниматься еще и кардиотренировками.

Девушка призналась, что ей довольно сложно даются сдвоенные тренировки. Поэтому, когда она понимает, что силы на исходе, прекращает занятие:

«Важно слушать свое тело. Иногда я не выполняю план тренировки полностью, но все равно останавливаюсь, чтобы не получить травму», — призналась Шейк.

Шанина соблюдает жесткую диету, которая исключает даже фрукты. Девушка может употреблять в пищу только яйца, авокадо и рыбу с овощами, приготовленными на пару. Такой скудный рацион вполне устраивает модель тем, что ей не приходится уделять слишком много времени приготовлению блюд, ведь подготовка к Victoria’s Secret Fashion Show забирает у нее все силы. Также в течение дня девушке можно пить кофе в любых количествах — главное, без сахара и других калорийных добавок.

источник: woman.ru

фото: thefashionspot.com, cbs.com