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В ноябре на телеэкраны выходит последний сезон «Карточного домика», фильм легендарного Орсона Уэллса, доработанный его учеником, вестерн братьев Коэн «Баллада Бастера Скраггса», новый сериал c Джулией Робертс. Также в ноябре мы сможем увидеть Бенисио Дель Торо в образе осужденного за убийство, Александра Скарсгарда в роли агента Моссада, а также долгожданный четвертый сезон «Нарко», съемки которого были омрачены убийством сотрудника съемочной группы.

1.Карточный домик / House of Cards (шестой сезон)

_2 ноября, Netflix; 3 ноября, Amediateka_



Многие бросили смотреть «Карточный домик» еще на том этапе, когда путем убийств, шантажа и политических махинаций Фрэнк Андервуд наконец становится 46-м президентом США. Казалось бы, без Кевина Спейси (уволенного из проекта из-за скандала с сексуальными домогательствами) причин смотреть сериал и вовсе не осталось, но это не так. Взглянуть на новые серии стоит хотя бы из спортивного интереса: в конце концов, любопытно же узнать, как сценаристы обыграют в сценарии отсутствие персонажа Спейси и как Робин Райт справляется с ролью первой женщины-президента — мечтой многих демократов, которой в 2016 году не суждено было сбыться.

2.«Возвращение домой» / Homecoming

_2 ноября, Amazon_



Джулия Робертс играет психотерапевта Хайди Бергман — сотрудницу секретной правительственной организации, которая руководит программой «Возвращение домой» (цель программы — вернуть к нормальной жизни ветеранов войны и участников военных конфликтов). Периодически ей названивает крайне нервный босс и дает различные указания. В первой же серии зрителю показывают сцену из недалекого будущего, в которой Бергман работает официанткой в рыбном ресторане и настойчиво уходит от вопросов военного следователя. Флешфорвард оставляет множество загадок, ответы на которые зритель получит по ходу просмотра.

«Возвращение домой» очень хвалят критики, а Vulture даже называет его хорошим примером сериала «Что я, черт побери, только что увидел?» Каждая серия длится по 30 минут, — это избавляет «Возвращение домой» от необязательных сюжетных линий и делает его просмотр увлекательным занятием. Кроме того, нельзя не отметить, что режиссером сериала выступает автор «Мистера Робота» Сэм Эсмейл, а в основе сценария — популярный в Америке подкаст.

3.Другая сторона ветра / The Other Side of the Wind

_2 ноября, Netflix_



Из-за проблем с финансированием последний фильм Орсона Уэллса при его жизни так и не увидел свет. Только спустя 33 года после смерти режиссера «Другую сторону ветра» доработали, смонтировали и показали — премьера состоялась в этом году на Венецианском кинофестивале. Эта картина — сатира одновременно на классический Голливуд, и на режиссеров американской новой волны, снимавших экспериментальное кино на европейский манер. По сюжету вымышленный режиссер Джейк Ханнафорд (его играет Джон Хьюстон) возвращается из Европы в Калифорнию, чтобы найти средства на финансирование своего нового фильма. Во время показа для друзей, журналистов и продюсеров, Ханнафорд напивается и погибает, сев пьяным за руль.

Уэллс утверждал, что фильм не автобиографический, хотя в «Другой стороне ветра» есть очевидные совпадения: фильмы режиссера всегда опережали время и всегда испытывали проблемы с финансированием. Оценивать, как ученику Уэллса Питеру Богдановичу при поддержке Netflix удалось «доделать» фильм, мы оставим критикам. Ну, а смотреть «Другую сторону ветра» советуем тем, кто хоть как-то знаком с творчеством режиссера (посмотрите хотя бы «Гражданина Кейна).

4.Нарко: Мексика / Narcos: Mexico (четвертый сезон)

_16 ноября, Netflix_



Действие сериала переносится из Колумбии в Мексику и рассказывает историю картеля Гвадалахары и ее основателя, наркобарона Феликса Гальярдо. В мире гораздо лучше знают другого мексиканского преступника, Эль Чапо, — так вот, Гальярдо был его наставником. Сколотив состояние, «Рокфеллер от марихуаны» Гальярдо хочет расширить бизнес и берется за производство кокаина — и становится становится крупнейшим поставщиком наркотика из Мексики в США. Помешать его планам пытается агент DEA (Управление по борьбе с наркотиками США) Кики Камарена (Майкл Пенья). Если вы не смотрели первые три сезона «Нарко» — нестрашно: события «Нарко: Мексика» разворачиваются в конце 1970-х, до расцвета кокаиновой империи Пабло Эскобара и появления на авансцене картеля Кали. Но посмотреть серии про Колумбию мы все же настоятельно советуем.

5.Метод Хомински / The Kominsky Method (первый сезон)

_16 ноября, Netflix_



— Как прошел твой день? — спрашивает Алан Аркин у Майкла Дугласа.

— Странный маленький мужик сунул свой палец мне в задницу, — отвечает Дуглас.



И тут в кадре появляется Дэнни де Вито. Если вы в этот момент не засмеялись, то с вами точно что-то не так. Возможно, вы даже потеряли вкус к жизни, как главный герой Норман Ньюландер (Алан Аркин), стареющий голливудский агент с букетом семейных проблем. Помочь другу и как-то его подбодрить пытается более успешный актер Сэнди Хомински (Майкл Дуглас). Автор сериала — американский сценарист и автор ситкомов «Теория Большого взрыва» и «Мамочка» Чак Лорри. Так что будет смешно, но будьте готовы к шуткам про стареющих людей и простату.

6.«Побег из Даннеморы» / Escape at Dannemora

_18 ноября, Showtime_



Бенисио Дель Торо и Пол Дано играют преступников, отбывающих срок за убийство в тюрьме строгого режима в округе Клинтон, штат Нью-Йорк. Ричарду Мэтту (Дель Торо) и Дэвиду Свиту (Дано) удалось сбежать благодаря помощи одной из сотрудниц исправительного учреждения, которая передала инструменты, спрятав их в куске мяса. Это реальная история: побег заключенных стал одним из самых громких сюжетов в Америке в 2015 году. По одной из версий, чтобы сбежать, преступники соблазнили 51-летнюю надзирательницу (ее играет Патрисия Аркетт). Поимка сбежавших убийц обошлась американскому бюджету в $23 миллиона. Мэтт при задержании был убит, а Свита удалось задержать — он отбывает свой срок по сей день. Режиссером восьмисерийного телешоу стал Бен Стиллер.

7.«Маленькая барабанщица» / The Little Drummer Girl

_18 ноября, BBC One / AMC_



Это экранизация одноименной книжки мастера шпионского романа Джона Ле Карре и телевизионный дебют корейского режиссера Пак Чхан Ук. Необычный тандем, учитывая, что натуралист Пак Чхан Ук (все же помнят сцену поедания живого оьсминога в «Олдбое»?) снимает авторское кино, а Ле Карре все-таки писатель, ориентированный на массовую аудиторию. Говорят, получилось неплохо. По сюжету английская театральная актриса по имени Чармиан (Флоренс Пью) внедряется в среду палестинских террористов, ее курирует офицер израильских спецслужб Гади Беккера (Александр Скарсгард), с которым у девушки возникают романтические отношения. Главная задача Чармиан — ликвидировать главаря террористов Халиля и предотвратить новые взрывы.

8.Баллада Бастера Скраггса / The Ballad of Buster Scruggs

_28 ноября, Netflix_



Двухчасовой фильм братьев Коэн состоит из шести новелл с разным сюжетом и персонажами. Изначально это должен был быть шестисерийный сериал-антология, но в итоге авторы решили выпустить его в более привычном им формате. Каждая из новелл рассказывает историю дикого края: в одной, например, драматург-инвалид вместе с продюсером-благодетелем он ездит по разным городам Америки с моноспектаклем — и каждый раз собирает все меньше зрителей и денег. В «Балладе Бастера Скраггса» снялись Лиам Нисон, Джеймс Франко, Тайн Дейли, Том Уэйтс и другие. Премьера фильма состоялась в августе на Венецианском фестивале.

источник: esquire.ru, фото:slashfilm.com