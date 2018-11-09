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Принц Гарри и Меган Маркл, похоже, решили вновь не следовать строгим правилам королевской семьи.

Как сообщают западные СМИ, будущий ребенок герцога и герцогини Сассекских, который должен появиться на свет уже весной следующего года, будет воспитываться совершенно иначе, чем дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи являются прямыми британского престола, поэтому к ним предъявляются особые требования. Принц Гарри и Меган Маркл в воспитании своих детей могут позволить себе больше свободы.

«Меган и Гарри используют свое положение для продвижения гуманитарных и благотворительных идей и хотят передать эти ценности своим детям, — сообщает инсайдер. — Пара также не собирается осовобождать своих будущих детей от работы по дому и постарается привить им философию принцессы Дианы, которая хотела, чтобы ее семья всегда помнила о тех, кому повезло меньше, и с благодарностью принимала каждый момент жизни».

По словам источника, после рождения первенца Меган и Гарри планируют проводить много времени в своем доме в Котсуолдсе. Помогать молодым родителям будет мать Меган, Дория Рагланд. Как недавно стало известно, Рагланд проведет рождественские праздники вместе с королевской семьей в Сандрингеме.

«Увидев, с каким достоинством и изяществом Дория вела себя на свадьбе своей дочери, королевская семья прониклась к ней уважением», — заявил инсайдер и отметил, что принц Гарри очень любит тещу.

На днях о будущем ребенке принца Гарри и Меган Маркл высказался принц Чарльз. На встрече в Гане, посвященной проблемам экологии, он заявил: «Скоро у меня появится еще один внук. Наверняка, у многих из вас тоже будут или уже есть внуки. И то, что мы оставляем им настолько загрязненный мир, мне кажется безумием. Наши внуки заслуживают лучшего».

источник: glamour.ru