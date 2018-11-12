﻿ Теннисистка Бушар и без ракетки хороша - талантливый человек, что тут скажешь, Mixnews.lv

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24-летняя Канадская теннисистка Эжени Бушар в третий раз станет звездой специального выпуска журнала Sports Illustarted Swimsuit. Одно из фото к грядущему выпуску канадка выложила в инстаграме.

Франкоканадская спортсменка занимает 88 место в рейтинге WTA. Карьерный пик теннисистки пришелся на 2014 год, когда она дошла до финала «Уимблдона» и выиграла единственный титул в карьере, победив в Нюрнберге.

А вот 2015 год прошел не так успешно - Бушар больше проводила времени в судах, чем на корте и судилась он с организаторами US Open. Спортсменка упала на скользком полу в помещении турнира и потеряла сознание. По мнению Бушар, именно после этого ее результаты пошли на спад. Эжени Бушар хочет, чтобы ей компенсировали упущенную прибыль от выступлений.

Ну, а пока Бушар радует поклонников вполне откровенными снимками и... да зачем ей вообще этот большой спорт?!