﻿ Страсти музыкальные: От Земфиры - Монеточке, от Гречки - Земфире, Mixnews.lv

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Ненавязчивый мотив и забавные слова - группа "Монеточка" варвалась в хит-парады и покорила слушателей.







Мотив прилепился, "Монеточка" взлетела на первые позиции. За ней следом отправилась и "Гречка" - еще один новичок в музыкальном мире. Обе неделями не сходили с топов русских чартов, чем навлекла на себя гнев старой гвардии.





Особенно активизировалась Земфира, которая в социальных сетях прокомментировала творения своих коллег по цеху: "Гречка — очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая. Монеточка — отличные тексты! Нормально выглядит, в отличие от Гречки. Но голос — омерзительный. Вокальный тембр — тот же инструмент. Если он приятен, можно петь всякую чушь".

Молодые таланты немного удивились такой открытой вражде, обиделись, оскорбились, "Монеточка" затаилась до лучших времен, а "Гречка" отказалась выступать с Земфирой на одном концерте, но свои комментарии попридержала для случая.

Случай и представился: выход третьего альбома 18-летней певицы и серия интервью в связи с этим событием - идеальный плацдарм для ответного жеста.

"Я в то время как раз находилась в состоянии, скажем так, кризиса и эмоциональных перепадов, и это, конечно, расстроило меня. Но я не скажу, что перемены начались именно из-за этих слов, процесс начался раньше. Максимум, на что это могло повлиять, — на мою уверенность идти дальше".

Гречка заявила, что Земфира не понимает свою влиятельность, поскольку после ее резких слов многие поклонники певицы наверняка попытались найти в ее внешности изъяны.

"То, сколько людей ее слушает, показывает, что многие взрослые люди в России — тупые. В том плане, что не воспринимают новое и не понимают, что времена быстро меняются. И говорят, что было лучше в те времена, когда запретов было намного больше. Короче, показала она какой-то диагноз своего поколения."

Комментаторы, что логично, разделились на несколько лагерей. Мы их поделили между собой. "Земфира таланталивая и красивая", "Земфира талантливая и некрасивая", "Земфира не талантливая, некрасивая и вульгарная", "Молодые исполнители молодцы", "Молодые исполнители должны Земфире ноги целовать", "Молодые исполнители поют ерунду и на их лицах интеллект не отражается". Какая версия вам ближе - решать только вам, но это повод послушать что-то новое или переслушать что-то старое.

источник: по материалам woman.ru

фото: teleprogramma.pro