﻿ Петросян и Степаненко развелись, Mixnews.lv

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Хамовнический суд Москвы расторг брак артистов юмористического жанра Евгения Петросяна и Елены Степаненко, сообщает ТАСС.

Адвокат Петросяна Сергей Жорин подтвердил расторжение брака «несмотря на то, что Степаненко всячески затягивала этот процесс».

Юрист отметил: «Мы считаем это маленькой, но важной победой. Евгений Ваганович отныне официально стал холостяком».

Напомним, бракоразводный процесс 73-летнего Петросяна и 65-летней Степаненко привлек повышенное внимание после того, как стало известно об имущественном споре супругов на общую сумму в 1,5 млрд рублей. Степаненко обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества и разводе. Истица потребовала взыскать с Петросяна более 80% совместно нажитого имущества, которое оценивается в 1,5 млрд рублей. Ответчик подал встречный иск о разделе имущества пополам.

7 августа 2018 года Хамовнический суд Москвы наложил обеспечительный арест на совместное имущество юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, чтобы ни один из супругов не смог до раздела имущества провести с ним какие-либо сделки.