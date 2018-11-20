﻿ Как пережить расставание: советы от Мадонны, Ким Кардашьян и других звёзд, Mixnews.lv

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Пережить расставание с любимым человеком – очень непросто. И звезды из нашей подборки знают об этом не понаслышке. Теперь, оправившись от болезненного разрыва, они обрели ценный опыт, которым делятся с нашими читателями. Возможно, вы узнаете в этих историях себя и печаль расставания уже не будет такой глубокой.

1.Дженна Деван

Всегда очень сложно менять свою жизнь, особенно, когда весь мир пытается влезть в нее со своим мнением. Вообще, это же нормально, что иногда отношения принимают новую форму, которая больше подходит обоим партнерам. И это, видимо, самое шокирующее для всех — что расставание может быть к лучшему.

2.Дженнифер Лопес

Для начала вам нужно полюбить себя. Чтобы вы могли сосуществовать с другим человеком, у вас должно быть все в порядке с самим собой. Вы должны ценить себя и знать, что вы достойны самого лучшего. До тех пор, пока вы не научитесь этого делать, вы не сможете построить по-настоящему здоровых отношений.

3.Дженнифер Энистон

Примите свою боль. Конец отношений не может не быть печальным. Чувства разрывают вас изнутри — и если вы не дадите им свободы, если будете пытаться избежать боли — это обречет вас на еще большую боль.

4.Рианна

Верьте в то, что впереди только лучшее. Верьте, что ваше разбитое сердце было на самом деле подарком. Плачьте, если понадобится, но помните, что это не будет длиться вечно! Вы снова найдете любовь, и она будет еще прекрасней! А пока наслаждайтесь тем, какая вы есть — здесь и сейчас!

5.Мадонна

Погрузитесь в работу. Мне кажется, что в трудные моменты меня спасала именно моя работа, и я очень благодарна, что она у меня была.

6.Ким Кардашьян

Не терзайте себя за то, что из отношений ничего не вышло. Когда отношения не складывались, мне казалось, что я нахожусь на американских горках и не могу сойти, хотя должна была это сделать. Но я снималась в телешоу и понимала, что придется рассказать о разрыве всем. Я не знала, как это сделать, чтобы не разочаровать своих зрителей. Но всегда нужно следовать своему сердцу, а не велениям толпы. Нужно просто принять, что отношения не стали той сказкой, на которую вы так надеялись.

7.Энн Хэтэуэй

Помните, что не всегда отношения будут заканчиваться плохо. Да, это был плохой опыт с неудачной концовкой. Но я поняла, что даже полное любовное фиаско — это не повод бояться новых отношений.

7.Кэмерон Диаз

Помните о всей той любви, которую вы хотите отдавать. Когда я переживала расставание, я сказала своему другу «Да уж! Это действительно больно!». А он ответил: «Это просто показывает тебе, насколько сильна твоя способность любить». Так вот, я бы предпочла, чтобы мое сердце разбивалось тысячу раз, вместо того, чтобы никогда никогда не любить. Во мне так много любви, что я не могу быть ею опустошена.

8.Ева Лонгория

Знайте, что вы вновь найдете свою любовь. Я должна была бы злиться, обижаться и быть разочарованной в отношениях, но я этого не делаю. Да, любовь не сработала с этим человеком, но она может сработать с другим.

9.Хлое Кардашьян

Будьте продуктивны. Чем больше вы заняты, тем меньше вы будете думать о плохом. Постарайтесь занять свои мысли делами и позитивными действиями, например, хобби. Или окружите себя своими друзьями и членами семьи, которых вы любите и которые смогут занять ваши мысли.

10.Тейлор Свифт

Создайте новые привычки. Чем больше новых привычек вы создадите, тем быстрее вы приспособитесь к тому, что по утрам вы не получаете привычного сообщения «Привет, красавица! С добрым утром». Вы привыкнете не звонить ему по ночам, чтобы рассказать, как прошел ваш день. Вы заменяете эти старые привычки новыми, такими, как общение в чатах со своими друзьями, планирование веселой вечеринки или прогулка с подругами. И вот в один прекрасный день вы понимаете, что все в порядке.

источник: glamour.ru

фото: screenertv.com, Infox.ru, Vogue.ua, hochu.ua, politeka.net, hello.ru, buro247.ua, 24smi.org, WomanAdvice.ru, globalsib.com