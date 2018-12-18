﻿ Для Кейт Миддлтон Рождество в этом году может стать "кошмаром наяву", Mixnews.lv

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До Нового года осталось совсем немного, и все мы с нетерпением ждем долгих выходных. А вот Кейт Миддлтон не очень рада наступлению праздничной поры — поговаривают, что грядущее Рождество станет для нее настоящим испытанием.

Всего через полторы недели мы все наконец выдохнем и начнем отмечать новогодние праздники вместе со своими родными и близкими. По традиции, британская королевская семья тоже проводит это время вместе — каждый год 25 декабря все члены монаршей семьи собираются в резиденции Елизаветы II, чтобы отметить Рождество.

Поговаривают, что эта традиция совсем не радует Кейт Миддлтон. Биограф Виндзоров Кристофер Уилсон предположил, что Рождество станет для герцогини «кошмаром наяву».

«Рождественский праздник — настоящее испытание для многих членов королевской семьи. Часто некоторые из них с нетерпением ждут окончания торжественной части, чтобы наконец начать отдыхать. Кейт тем более ждет такой возможности. По своей натуре она домоседка, и ей нравится проводить время дома с детьми, вне работы и светских мероприятий», — сказал приближенный к королевскому дворцу в интервью The Sun.

Кроме того, не стоит забывать о проблемах в отношениях Кейт Миддлтон и Меган Маркл, которыми уже заинтересовалась даже сама королева. Поговаривают, что Кейт старается избегать общества жены принца Гарри, потому что у той довольно сложный характер. Возможно, поэтому сразу после Рождества герцоги Кембриджские вместе с детьми отправятся в Беркшир, в поместье родителей Кейт, чтобы провести праздничные выходные вдали от королевского двора.

источник: www.woman.ru

фото: people.com, stylecaster.com