﻿ Маколей Калкин снялся в новом "Один дома" для Google, Mixnews.lv

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Корпорация Google показала рождественскую рекламу своего голосового помощника, снятую по мотивам культового фильма "Один дома".

Главную роль в видео, которое получило название Home Alone Again ("Снова один дома"), сыграл повзрослевший Маколей Калкин, который в оригинальном фильме исполнял роль Кевина Маккалистера.

По сценарию рекламного ролика, перед Рождеством парень также остается один дома, но теперь все хозяйственные вопросы ему помогает решить голосовой помощник Google. В частности, ассистент помогает герою создать иллюзию, что в доме находятся много людей, чтобы отпугнуть грабителей.

Многие сцены из фильма воспроизвели практически точь-в-точь. Повзрослевший Кевин также причесывается в ванной перед зеркалом, готовит рождественский ужин и даже прыгает на родительской кровати, однако это для него уже не так легко (возраст дает о себе знать).