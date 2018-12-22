﻿ Рождественский ужин королевы: как отмечают праздник в Букингемском дворце, Mixnews.lv

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Закрытый рождественский ужин королевы Елизаветы II считается одним из самых масштабных предновогодних мероприятий, на котором собираются все члены семьи. Рассказываем, как проходит торжество, и делимся рецептом имбирного печенья с монаршего стола.

Каждый год королевская семья собирается на рождественский ужин у королевы Елизаветы II. Судя по масштабам, торжество сложно назвать тихим семейным мероприятием: на ужин съезжаются все члены семьи, включая дальних родственников, — от 40 до 50 человек. Праздник проходит в закрытом формате — дворец никогда не публикует никаких фотографий, поэтому наряды принцесс мы можем разглядеть только через окна монарших автомобилей. Но за много лет сквозь закрытые двери Букингемского дворца просочились некоторые детали.

Так, например, попасть на торжество — это большая честь даже для члена королевской семьи. Известно, что несмотря на то, что Кейт Миддлтон встречалась с принцем Уильямом много лет, она впервые была приглашена на рождественский ужин только после официальной помолвки.

Как показывает практика, жесткий отбор гостей часто бывает необходим. Так, в прошлом году принцесса Майкл Кентская засветилась с брошью в стиле блэкмур (такие украшения традиционно выполнены в виде чернокожих мужчин в экзотических нарядах). Позже принцесса извинилась за расистское украшение, но осадок все равно остался.

К Рождеству дворец украшают десятками елок — с королевским размахом. Так, в Мраморном зале устанавливают сразу три большие елки, украшенные золотыми коронами и конными повозками, а также яркими гирляндами.

В меню традиционно входит индейка с различными гарнирами. И несмотря на всю чопорность мероприятия, торжество бывает довольно веселым. По сообщениям СМИ, в прошлом году Меган Маркл и принц Чарльз на пару разломали традиционное рождественское печенье, надели бумажные колпаки и зачитали анекдоты.

Все маленькие гости праздника получают от королевы сладкие подарки. В честь праздника шеф-кондитеры дворца поделились рецептом имбирного печенья, которое традиционно является любимым королевским десертом.

источник: glamour.ru