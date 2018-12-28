﻿ Вот оно как: Тина Кунаки ждет ребенка от Венсана Касселя, Mixnews.lv

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Еще прошла буря после выхода в сеть рекламного ролика (надо сказать, очень посредственного), в котором Тина Кунаки рекламирует российские шубы (шубы хороши, а Тине до актрисы, как до Бога босиком), как новый инфоповод вспомнить имя итальянской модели.

Вот это да! Всего через пару месяцев после свадьбы 52-летний Венсан Кассель и 21-летняя Тина Кунаки решили завести ребенка.

По сообщению западных СМИ, 52-летний Венсан Кассель (Vincent Cassel) и его 21-летняя жена Тина Кунаки (Tina Kunakey) ждут ребенка. Об этом рассказали инсайдеры Just Jared: по их информации, Тина находится на раннем сроке беременности и сейчас проводит рождественские каникулы вместе с мужем.

Кассель и Кунаки вместе с 2015 года. Этим летом они сыграли пышную свадьбу во французском городке Бидар, недалеко от Биаррица. Уже тогда Кассель предполагал, что может снова стать отцом: «Брак — это обещание, которое мы даем друг другу перед тем, как стать настоящей семьей», — рассказал актер в интервью Vanity Fair.

Это второй брак для Касселя. Первый брак актера с Моникой Беллуччи (Monica Bellucci) продлился почти 20 лет и распался в 2014 году. У актеров две дочери — 14-летняя Дева и восьмилетняя Леони.

Беллуччи тоже встретила новую любовь: актриса встречается с французским художником, который младше ее на 18 лет.

по материалам glamour.ru