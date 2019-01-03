﻿ Ким Кардашьян и Канье Уэст ждут рождения четвертого ребенка, Mixnews.lv

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Вот это да! Супруги Канье Уэст и Ким Кардашьян станут родителями в четвертый раз. Ребенок, которого вынашивает суррогатная мать, должен появиться на свет уже в мае. Рассказываем подробности.

По сообщению западных СМИ, 41-летний Канье Уэст и 38-летняя Ким Кардашьян собираются стать родителями в четвертый раз: ребенок, которого вынашивает суррогатная мать, должен появиться на свет уже в мае. По словам инсайдера, это будет мальчик. Сами супруги официальных комментариев по поводу рождения четвертого ребенка пока не давали.

На данный момент они уже воспитывают троих детей: 5-летнюю Норт, 3-летнего Сэйнта и 11-месячную Чикаго.

Напомним, опыт рождения ребенка с помощью суррогатной матери для Ким и Канье не нов – их дочь Чикаго вынашивала суррогатная мать. После рождения второго ребенка Ким заявила, что не сможет сама иметь детей из-за осложнений во время беременности. В частности – из-за плацентарной недостаточности.

В одном из своих интервью Ким призналась, что ей было психологически сложно прибегать к услугам суррогатной матери. «Мне было тяжело осознать, что я не могу родить ребенка сама, — рассказала Кардашьян. — Я нашла замечательную суррогатную мать, и я ей очень благодарна за все, что она для нас сделала, ведь это самоотверженный и добрый поступок».

Чтобы не рисковать здоровьем ребенка, Ким запретила суррогатной матери употреблять алкоголь, курить, заниматься сексом, принимать горячую ванну и ходить в сауну, а также красить волосы и пить больше одной чашки кофе в день.

источник: glamour.ru