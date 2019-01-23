﻿ Рыцари 21 века: известные мужчины, которые дрались за любимых женщин, Mixnews.lv

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Средневековые рыцари выходили на поединки из-за дамы сердца, в более поздние времена мужчины сражались на дуэлях. В наши дни некоторые представители сильного пола предпочитают поговорить, а не размахивать кулаками, но иногда без физического вмешательства все же не обходится.

Вот и Максим Виторган, долго отшучивавшийся на тему предполагаемого романа его супруги Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, не сдержался и разбил сопернику нос. Эта новость вчера, 22 января, буквально взорвала Рунет.

Наверное, имеет смысл вспомнить других знаменитых мужчин, вступивших в бой с теми, кто посягнул на их женщин.

Орландо Блум VS Джастин Бибер

Орландо Блум и Миранда Керр прожили в браке три года и сумели расстаться друзьями. Актер всегда готов не только поддержать бывшую супругу, но и отстоять ее честь.

В 2014 году во время отдыха на Ибице Орландо Блум столкнулся в одном из местных ресторанов с Джастином Бибером. По словам очевидцев, звезды ужинали за разными столами, но это не помешало им вступить в конфликт. Сигналом к действию послужила фраза, брошенная юным Бибером. «Она была хороша», — съехидничал певец, намекая на интимную связь с экс-супругой актера.

Орландо Блум без лишних слов встал из-за стола и задал обидчику жару. Пусть знает — настоящие мужчины своих бывших жен в обиду не дают! После первых двух ударов, нанесенных 38-летним актером 20-летнему певцу, в ресторане раздались аплодисменты

На этом Джастин Бибер не остановился и через некоторое время опубликовал у себя в Инстаграме фото «плачущего» Блума. Актер не стал вестись на эти детсадовские уловки и через пару лет закрутил роман с бывшей девушкой музыканта Селеной Гомес. Мы помним их объятия и поцелуи в ночном клубе…

Джеймс Пэкер VS Дэвид Гайнджелл

Бибер и Блум были не единственными, кто подрался из-за Миранды Керр. За несколько месяцев до их поединка настоящая уличная бойня развернулась между Джеймсом Пэкером и Дэвидом Гайнджеллом.

Австралийский миллиардер, которого связывали дружеско-романтические отношения с топ-моделью, набросился на своего лучшего друга прямо на улице. «Они вцепились друг другу в глотки, как бешеные псы», — так очевидцы описывали драку двух миллиардеров, знакомых более тридцати лет. Поговаривают, что причиной столкновения Джеймса и Дэвида стало недовольство второго тем, что первый бросил жену и детей из-за связи с манекенщицей.

Драка была нешуточной — мужчины катались по земле, нанося друг другу сокрушительные удары. Красный от ярости Пэкера со вздувшимися венами на шее едва не задушил куда менее крепкого Гайнджелла. Хорошо, что охранники и водитель успели вовремя разнять их. Итогом этой стычки стали несколько выбитых зубов, пара фингалов и штраф по 500 долларов каждому.

Сергей Бондарчук VS Марат Сафин

В первой половине января 2009 года Марат Сафин принимал участие в австралийском кубке Хопмана. На соревнования известный теннисист приехал с синяком под одним глазом и ссадинами под другим. За несколько дней до чемпионата симпатичную внешность спортсмена подпортил сын Федора Бондарчука Сергей.

Как удалось выяснить журналистам, столкновение спортсмена и сына режиссера произошло в одном из московских ночных клубов. Сафин находился там со своей (теперь уже бывшей) девушкой Настей Осиповой, а Сергей — с друзьями. До сих пор неизвестно, что именно произошло, но завязалась драка. Верные товарищи Сергея Федоровича пришли ему на помощь и вшестером набросились на теннисиста.

Я просто оказался не в том месте, не в то время. Однако я выиграл драку, и сейчас все в порядке», — прокомментировал случившееся Марат Сафин. Сергей Бондарчук также не стал отрицать, что поступил некрасиво. Однако официальное заявление сделал не он, а его знаменитый отец. «У сына есть своя правда. Он говорит, что защищал друга. Насколько я понял, инцидент случился из-за девушки. Сергей — взрослый человек, понимает сам, как выйти из этого недоразумения. Я сделаю все возможное, чтобы их примирить», — сообщил журналистам Федор Бондарчук.

Крис Браун VS Дрейк

Крис Браун не только сам поднимал руку на Рианну, но и дрался из-за нее с другими парнями. Один из конфликтов произошел у рэпера с Дрейком.

В объятия к Дрейку Рианна бросилась, когда пришла в себя после побоев экс-возлюбленного. Их роман был бурным, но коротким. И вот вновь одинокий Дрейк коротает вечер в ночном клубе, где за соседним столиком сидит Крис Браун. Как позднее сообщила полиция, драка началась после того, как рэперы решили обменяться напитками.

Вместе с алкоголем Браун получил от Дрейка записку, в которой тот рассказывал о своих страстных ночах с Ри-Ри. Пары слов было достаточно, чтобы вспыльчивый Крис взорвался и навалял сопернику. В ход пошли не только кулаки, но и бутылки, из-за чего пострадали и другие посетители заведения.

Сама Рианна в эту ночь тоже не спала, а читала многочисленные сообщения, которые общие знакомые посылали ей с поля боя. «Как хорошо, что меня там не было», — призналась певица и назвала своих бывших любовников сумасшедшими.

Рэпер Face VS Тимур Сорокин

Кулаками любят помахать не только американские музыканты, но и российские. Весной 2018 года рэпер Face подрался с блогером Тимуром Сорокиным.

«Самый лучший рэпер за последние 1000 лет», как себя нескромно называет Face, нанес Сорокину (на фото) несколько ударов по голове в офисе одной из столичных музыкальных студий. По словам потерпевшего, причиной могла послужить ревность — Иван Дремин (настоящее имя музыканта) встречается с Марьяной Ро, бывшей девушкой блогера. Как пояснил Тимур, в его новой песне есть строки про то, что он «спал с мегазвездой, а рэперу противно». Зная, что один из треков Марьяны называется «Мегазвезда», Face провел параллель и оскорбился.

Сама виновница этой потасовки находилась рядом и наблюдала за тем, как нынешний парень бьет ее бывшего. Как утверждает Сорокин, «ей было пофиг».

Магомед Сурхайханов VS Габриэль ди Джорджио

Кто бы мог подумать, что в жизни скромной Лары Фабиан имели место подобные страсти?! Любимая певица Игоря Крутого вышла замуж за фокусника Габриэля ди Джорджио (на фото) в 2013-м, а уже через год в паре возник третий лишний — кавказец Магомед Сурхайханов.

С Магомедом Лара познакомилась во время визита в Россию — молодой человек был сотрудником PR-службы, которая организовывала выступление певицы в Кремле. Поклонник не стеснялся оказывать знаки внимания артистке, она отвечала ему взаимностью — все это происходило на глазах у законного супруга звезды. Как истинный итальянец, Габриэль не стал сдерживать эмоции и вспылил. Слово за слово — произошла драка, в ходе которой фаворит Фабиан сломал ее мужу руку. Пресса пыталась получить хоть какую-нибудь информацию, но участники драки, как и ее главная виновница, не комментировали эту щекотливую ситуацию.

источник: glamour.ru