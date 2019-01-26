﻿ От Джорджа Клуни ушла жена, Mixnews.lv

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Амаль Клуни забрала детей и ушла от своего супруга — 57-летнего актера Джорджа Клуни, пишет Star hit.

По данным издания Radar Online, в паре произошла крупная ссора, которая может спровоцировать скорый развод. Друзья Клуни уверены, что знаменитый актер делает все, чтобы вернуть супругу.

Сейчас Джордж живет в своем особняке в Англии, а Амаль с детьми в Италии.

Джордж Клуни считался убежденным холостяком, но в 2014 году он внезапно женился на юристе Амаль Аламуддин. Вскоре 57-летний актер и 40-летняя Амаль стали родителями близнецов Эллы и Александра.

Фото: commons.wikimedia.org