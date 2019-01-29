﻿ Клас Олденбург: Мягкий унитаз и мороженое на доме - памятник быту, Mixnews.lv

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Вчера, 28 января, свой 90-летний юбилей празднует живой классик поп-арта Клас Олденбург. На протяжении десятилетий он создавал гигантские причудливые скульптуры — памятники обыденным вещам. Его рожок с мороженым висел вверх ногами, а тюбик с зубной пастой опирался на выдавленное содержимое. Рассказываем, как Олденбург смешал искусство с «повседневной чепухой» и как сбылось предсказание гадалки.

Позор семьи

Будущий художник и скульптор был сыном шведского дипломата и оперной певицы. В 1936 году, когда мальчику было семь лет, он с родителями переехал в США, а в 1953-м стал гражданином Америки. Благодаря положению отца, Клас Олденбург получил отличное образование. Он изучал литературу и историю искусств в Йельском университете, а после продолжил обучение в Институте искусств в Чикаго. Параллельно он работал репортером в газете. Но не это поприще привлекало Олденбурга.

Искусство, которое отторгает

В начале 1960-х художник обнародовал манифест, в котором заявил, что «искусство не должно просиживать задницу».

«Я за искусство, которое смешано с повседневной чепухой и все же поднимается наверх»

«На моем искусстве можно сидеть!»

«Я за искусство, которое можно снять и надеть, как штаны… Съесть, как пирог, или же выбросить, как мусор»

Культуролог Герберт Маркузе как-то отметил, что если хоть один из фантазийных монументов Олденбурга будет возведен, то станет «бескровным средством совершения переворота» и признаком того, что «общество пришло в упадок». Несмотря на подобное заявление, работы Олденбурга стали появляться в городах по всему миру.

Студия-лавка

В 1961 году Олденбург открыл «Магазин» — студию, стилизованную под обычную лавку в Ист-Виллидже. Чтобы все было «взаправду», художник вносил ежемесячную аренду в $60 и оплачивал счета за отопление и воду. Лавку-мастерскую Олденбург заполнил копиями товаров массового потребления — гигантскими тортами, кусками пиццы, огрызками яблок, кедами и костюмами, гладильными досками и недокуренными бычками. Они были выполнены из полиэтилена, пенопласта, картона, искусственного меха и даже уличного мусора. Вскоре «Магазин» стал неприлично популярен, а самого Олденбурга «записали» в художников поп-арта. Объекты художника были выражением того удивления, которое у него вызывала энергия нью-йоркцев без устали потреблять все то, что предлагает им растущий рынок товаров.

Мягкие скульптуры

Правда, это оспаривала Яёи Кусама. Японская художница утверждала, что мягкие скульптуры придумала она. И даже рассказывала, что жена Олденбурга Патриция Муасински просила у нее прощения за них. Один из самых известных «мягких» арт-объектов Олденбурга — унитаз. Он был выполнен в натуральную величину. А мягкость работы символизировала противоположность «жесткой» материальности общества потребления.

Сам Клас Олденбург однажды заявил, что его искусство будет «политически-эротически-мистическим». Но, как позднее отмечали критики, политики в работах художника было примерно столько же, как к хот-доге, а мистицизма не больше, чем в пылесосе. Что касается эротизма, то почти во всех работах Олденбурга отсутствовало человеческое начало.

Хэппенинг - такой хэппенинг

Клас Олденбург выступал с разными хэппенингами. Так, в 1967 году он провел акцию под названием Placid Civil Monument. В Центральном парке Нью-Йорка под руководством художника могильщики вырыли яму, после чего закапали ее обратно. Так Олденбург выразил свой протест против войны во Вьетнаме.

В 1970-х он начал работать над скульптурами для открытых пространств. Художник хотел создать памятники общества потребления, памятники повседневности. Были у него и утопические идеи. Например, статую Свободы заменить монструозным вентилятором, а монумент Вашингтона — гигантскими ножницами. Но первым реально установленным монументом стала «Губная помада, возносящаяся на тракторных гусеницах». Высота скульптуры составляла 4 метра, а верхняя часть была надувной. Объект был задуман как трибуна, с которой каждый желающий мог выступить на митинге.

Памятник быту

Клас Олденбург всю жизнь работает с гигантскими объектами и создает памятники обыденным вещам. Здесь можно проследить заимствование идей из рекламы, когда вывески оформлялись при помощи увеличенных товаров. Так, в 1950-х годах одна из американских пончиковых сетей так продвигала свои заведения. Олденбург же превратил свои объекты в архитектуру.

Сохранилась история, как в начале 1960-х Олденбург решил посетить нью-йоркскую ясновидящую, в то время модную в арт-кругах. Художнику она поведала, что не знает, что он будет делать, но это что-то «будет мягким». А затем добавила, что видит, что частица его будет в каждом большом городе мира. Как показало будущее, все предсказания ясновидящей сбылись.