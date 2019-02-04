﻿ "Вечеринка", "Кто? ты", "Слезы". Каким поклонники запомнят рэпера Децла, Mixnews.lv

"Вечеринка", "Кто? ты", "Слезы". Каким поклонники запомнят рэпера Децла
3 февраля после концерта в Ижевске умер рэпер Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл. Ему было 35 лет. Он стал первым российским музыкантом, сделавшим рэп частью поп-культуры — с дорогими видеоклипами, тяжелой ротацией песен на телевидении и радио. Децл вдохновил многих современных рэперов, довольно быстро уступил им в популярности, но до последнего альбома экспериментировал и искал себя.
«Кто? Ты»
Заглавная песня с первого альбома Децла — и сразу же фраза-девиз на ближайшие несколько лет: «Кто ты и что ты сделал для хип-хопа в свои годы?».
«Вечеринка»
С этой песни началась настоящая слава 17-летнего Кирилла Толмацкого. Идеально переданная атмосфера вечеринки, о которой его сверстники могли только мечтать плюс жесточайшая ротация на российском MTV — главном молодежном телеканале конца 1990-х и начала 2000-х.
«Кровь, моя кровь»
Рэп на фоне школьной доски. «Децл, ваш дневник, я вызову родителей», — говорит учитель и превращается в монстра. Конечно, эта вещь стала хитом.
«Слезы»
Канонический рэп начала 2000-х. Гитарные рифы на заднем плане, припев просто создан для легких FM-радиостанций. Почти Эминем, только совсем юный и трогательный.
«Письмо»
Второй свой альбом «Street Fighter» Децл выпускал уже в статусе суперзвезды. В 2001 году эта песня (опять, привет, Эминем, мы спародировали твою песню «Stan») звучала из всех предметов, способных усиливать звук.
«Потабачим»
Хит с третьего альбома Децла «Detsl a.k.a. Le Truk». Клубы, девочки и шампанское, «наша жизнь — ковчег в океане фальши». Клип как идеальное напоминание о том, что в середине 2000-х Россия была на пике экономического роста.
«Бог есть»
Дуэт Децла и его давнего соратника и соавтора Андрея Меньшикова (Лигалайза). Грустных нот все больше: песня-осмысление и песня-разочарование.
«Времени осталось мало»
Первая волна популярности прошла. Децл пытается сделать основным псевдоним — Le Truk, но в итоге возвращается к старому, добавив к нему грамматически неправильный, но внушительно выглядящий «Ъ».
«Пробки, стройка, грязь»
Децл пел и о политике тоже — с рефреном: «В этой стране ничего не менялось — голодные люди, сытая власть».
«Новый хит»
Песня с мини-альбома Favela Funk, записанного в 2016 году по итогам поездки в Бразилию. Звук выстраивал Виктор Исаев (БЦХ), аранжировщик главного альбома прошлого года — «Раскрасок для взрослых» Монеточки. «Это не то, что ты думал, не то, что ты ожидал. Мой путь сильно запутан, я еще не все сказал».
источник: meduza.io