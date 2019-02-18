﻿ Максим Виторган: каминг-аут - шутливый, шум - вполне реальный, Mixnews.lv

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Шутливое признание Максима Виторгана в нетрадиционной сексуальной ориентации всколыхнуло Сеть и стало причиной очередных обсуждений проблем в его браке с Ксенией Собчак. К слову, сама телеведущая тоже решила прокомментировать заявление мужа.

Кризис в отношениях 37-летней Ксении Собчак и 46-летнего Максима Виторгана является, пожалуй, самой обсуждаемой темой последнего месяца. Сами знаменитости никак не разъясняют эту ситуацию, но иногда все же не прочь подлить масла в огонь.

На днях Виторган прокомментировал откровенное фото давнего приятеля Павла Деревянко, пошутив, что сменяет свою сексуальную ориентацию.

Пользователи Сети сразу же предположили, что до такого признания, пусть и в юмористической форме, актера довела изменяющая ему Собчак.

Ксения незамедлительно отреагировала на слова супруга. «Довела мужика», — кратко прокомментировала она ситуацию в своем Telegram-канале «Кровавая барыня». Поклонники звездной пары не теряют надежды на то, что Виторган и Собчак лишь пытаются подобными постами привлечь внимание к своим персонам, и все слухи об их предстоящем разводе не более чем надуманные сплетни завистников.

источник: woman.ru