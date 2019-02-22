﻿ "Я не хотела выходить замуж": Майли Сайрус о сексуальной ориентации и своем браке, Mixnews.lv

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В откровенном интервью Майли Сайрус призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации, а также рассказала о том, как изменились ее отношения с Лиамом Хемсвортом после свадьбы.

Несколько месяцев назад 26-летняя Майли Сайрус вышла замуж за 29-летнего Лиама Хемсворта. По словам певицы, серьезные отношения и брак не меняют того факта, что она квир и может испытывать сексуальное влечение к любому человеку независимо от его пола и ориентации (в отличие от бисексуалов квиры могут влюбиться в трансгендера).

О своей сексуальной ориентации, свадьбе и отношениях с Лиамом Хемсвортом Майли рассказала в интервью Vanity Fair.

"Причина, по которой люди женятся, может быть старомодной, но я думаю, что это не про нас с Лиамом. Брак в нашем случае — это новый век, — говорит Майли. — Мы переосмысливаем, что значит быть откровенным и каково это — состоять в гетеросексуальных отношениях, будучи квиром".

"Я горжусь тем, что я квир, — добавляет певица. — Я верю в то, что люди влюбляются в личность, а не в пол, внешность или что-то еще. Мои любовные чувства существуют почти на духовном уровне и не имеют ничего общего с сексуальностью. Секс — лишь небольшая часть отношений, а пол и вовсе неуместная часть".

По словам Майли, она не планировала выходить замуж за Лиама — ей не нужен штамп в паспорте, чтобы определить отношения с актером. В ноябре певица потеряла дом в результате лесных пожаров в Калифорнии — это изменило ее взгляды и заставило по-другому посмотреть на отношения с актером.

источник: glamour.ru