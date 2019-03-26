﻿ Возраст - гонка, которую Мадонна проиграла, выиграв, Mixnews.lv

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В последнее время Мадонна почти не появляется на публике. Если же она попадает в камеры папарацци, то увидевшие эти снимки отказываются признавать суперзвезду в одутловатой, странно одетой женщине. Что же случилось с певицей, которая на пике формы провела почти полвека?

В декабре 2017 года певица стала гостьей телешоу Live with Kelly and Ryan. В студию под оглушительный визг фанатов она входила пританцовывая. Ведущие — собственно, Келли Рипа и Райан Сикрест — не скрывали восторга от того, что заполучили в свою программу суперзвезду. Вместо того, чтобы усадить Мадонну в кресло, они сами на радостях пустились в пляс. Назревал баттл... Певице ничего не оставалось, кроме как показывать, кто тут главный по танцам.

Немного размявшись, Мадонна исполнила тверк. Выглядело это как угодно, но только не забавно и уж тем более не сексуально. 59-летняя на тот момент артистка, чей коммерческий успех вряд ли повторит любая из молодых ее последовательниц, двигалась так, будто ее тело больше ей не принадлежит. Танцы длились меньше минуты. Когда Мадонна села-таки в кресло, она долго не могла отдышаться. Отвечая на вопрос о переезде в Португалию с целью устроить сына Дэвида Банду в футбольную академию Benfica, она со свойственной самоиронией заявила: "Все, теперь я футбольная мать. Толстая футбольная мать".

ПРИКРОЙСЯ, ЖЕНЩИНА

Спустя пять месяцев, в мае 2018-го, Мадонна выступила на мероприятии Met Gala в Нью-Йорке. Собравшиеся, а с ними и миллионы смотревших онлайн-трансляцию, отметили, как непривычно много одежды было на той, которая всю сознательную жизнь отвоевывала право женщин самовыражаться, а артисток — оголяться на сцене.

Руки, которыми Мадонна с полным на то правом гордилась, были прикрыты длинными рукавами, ноги — юбкой в пол. Привычно выглядел только корсет, давний фэшн-талисман Мэдж, но сидел он как-то не так: форма явно конфликтовала с содержанием.

Кто-то рассуждал, что Мадонна, как женщина, безусловно, мудрая, понимает, что "пришла пора". В ответ летели возражения, что еще несколько лет назад, будучи уже прилично за пятьдесят, Мадонна в кожаных шортах заявляла, что плевать хотела на эйджизм, сексизм, шовинизм — да и вообще на мнение хоть целого мира. Получалось и правда как-то непоследовательно.

На праздновании своего шестидесятилетия в Марокко Мадонна куталась в балахон оттенка фуксии. Предмет одежды из арсенала молодой Пугачевой быстро прижился в ее гардеробе. На прошедшем "Оскаре" певица фотографировалась с Леди Гагой, снова одетая в балахон — теперь белоснежный.

В таком тверк уже не станцуешь. Только вальс — и то не факт. В минувшем декабре, через год после импровизированной дискотеки на шоу Live with Kelly and Ryan Мадонна пришла в нью-йоркский гей-клуб в сопровождении сына Дэвида. Парень с гитарой аккомпанировал матери, однако обсуждали все не этот дуэт, а ягодицы певицы, которые из подтянуто-аккуратных превратились во внушительные даже по меркам клана Кардашьян.

На этот раз всполошились не только фанаты, но и все пластические хирурги Америки. Многие грешили на вкладки, кое-кто подозревал импланты. Самые большие фантазеры — инъекции собственного жира, аргументируя версию тем, что его в последние годы в теле певицы прибавилось.

ЗЛЫЕ ЯЗЫКИ

Беда, как всегда, пришла, откуда не ждали. Мадонну начали открыто травить. Причем те, кто традиционно ее боготворил — представители гей-сообщества. На известном ЛГБТ-форуме The Data Lounge стали множиться ветки, на которых обсуждали певицу и ее новоприобретенные формы.

В ход шли беспощадные сравнения с персонажами Маппет-шоу, грузными пенсионерками и даже Коко, колоритной женой рэпер-ветерана Ice T. Кто-то ехидничал, что 60-летняя Мадонна забеременела. Общее мнение сводилось к тому, что до 55 она держалась на уровне 30-летних, но потом природа взяла реванш и отыгралась на той, что так долго бросала вызов законам всемирного тяготения.

Как сама певица воспринимала свою трансформацию и отзывы о ней, можно догадываться.

Женщине больно видеть, как время меняет ее лицо и тело. Женщине-звезде — еще больнее. Женщине-легенде, еще с молодости боявшейся старости, должно быть просто невыносимо.

СТРАШНОЕ ДЕЛО

По иронии судьбы всю свою жизнь Мадонна боялась поправиться, о чем неоднократно говорила в интервью. Как правило, такие признания были полушутливыми и терялись на фоне эпатажных откровений, на которые певица была щедра как сказочный рог изобилия.

Верьте или нет, но с молодости почти в каждом обстоятельном разговоре с журналистами Мадонна касалась темы своего веса, предрасположенности к полноте и, соответственно, решимости со всем этим бороться. Что она и делала. Этот марафон длиной почти в полвека можно смело считать супергеройским даже по меркам беспощадного ЗОЖа наших дней.

ГОНКА ГЕРОЯ

Это сегодня в команде каждой известной персоны есть диетолог и фитнес-эксперт — а то и не один. В восьмидесятые Мадонна была первой, кто стал заниматься с тренером на постоянной основе, и не чтобы быстро похудеть или подкачаться для определенного проекта.

Многим это казалось дикостью. С другой стороны, никто — даже умевшие дать жару Тина Тернер и Шер — не устраивали таких шоу, как Мадонна. Когда четыре с лишним часа ты рвешь сцену, не уступая "энерджайзерам" из подтанцовки, да еще и поешь живьем. Так делала только она, и ее рекорд по сей день не побит — даже явно к тому стремившейся Бейонсе.

Для восьмидесятых, когда коровье молоко не считалось ядом, а люди курили даже в самолетах, Мадонна была слишком прогрессивна. С тренером она занималась по три часа в день, шесть раз в неделю, круглый год. Никакой пощады, отпусков и больничных. Тренер ездил с ней и на гастроли. После занятий в зале Мадонна отправлялась на пробежку — в сопровождении нескольких охранников.

Известный факт: по часу в день, шесть раз в неделю Мадонна тренировалась в зале вплоть до середины девятого месяца своей беременности дочерью Лурдес Леон в 1996 году. Пока на сцене, в клипах и интервью певица изображала оторву, в жизни она была как спецназовец-аскет — пять минут на вечеринке и быстро домой спать. Утром ранний подъем, тренировка, и снова в бой.

СПОРТСМЕНКА И ПРОСТО КРАСАВИЦА

Ее тело обсуждали ничуть не меньше ее же шок-заявлений. Выглядела Мадонна феноменально хорошо — и сильно моложе своего возраста. Пока ровесницы одна за другой сходили с дистанции, наша звезда сияла все ярче, поигрывая рельефными мускулами со сцены год за годом, десятилетие за десятилетием… "Я не собираюсь сбавлять обороты, покидать гонку, оседать дома и поправляться", — цитата Мадонны из интервью 2006 года.

Когда в том же 2006-м она, в возрасте, на минуточку, 48 лет, одетая в боди исполняла свой танцевальный боевик Hung Up так, что искры летели, всем казалось, что этому не будет конца. Что эта женщина никогда не успокоится и не даст покоя нам.

Тем временем возрастные проблемы все-таки возникали, в чем она признавалась редко и как бы между строк. "После двух кесаревых сечений, трех удаленных грыж, одного падения с лошади и десяти сломанных костей мне было нелегко. Но она меня спасла", — говорила Мадонна о Трейси Андерсон, своем тренере, которая помогла ей достичь совсем уж заоблачных высот в преодолении себя.

ЗАЙТИ ДАЛЕКО

В середине нулевых тело звезды скорее пугало ее поклонников, чем восхищало. Таблоиды то и дело публиковали фотографии певицы, на которых по ее рукам можно было изучать анатомию. Спорт и нагрузки из привычки превратились в одержимость. К этому была причастна та самая Трейси Андерсон, с которой Мадонну познакомила Гвинет Пэлтроу.

Их отношения удачно запротоколированы в многочисленных интервью, из которых становится понятно, чем Трейси подкупила звездную клиентку. "Да, она может в пятьдесят выглядеть на двадцать максимум, и я знаю, как этого добиться", — заявляла Андерсон журналистам, следом отмечая, что работы — непаханое поле. Дескать, и руки у самой спортивной певицы провисают, и жира многовато. Мадонну это явно уязвляло: ее извечным стимулом было недовольство собой и склонность к перфекционизму. Эти двое быстро поладили — на свою беду.

Первым делом Андерсон отменила Мадонне пробежки, заявив, что по ее теории бег "раскачивает" бедра. У Мадонны они, по ее же признаниям, всегда были самой проблемной зоной. Вместо бега Трейси прописала танцы — до упада. Фотографии обеих женщин, потных и счастливых, выходящих из студии, каждый день поставлялись в газеты.

Трейси тем временем делилась успехами своей подопечной и нюансами собственной методики. "Малый вес, но много повторов, очень много повторов, — чеканила она. — Обычному человеку даю 60, Мадонне — сто".

Вишенкой на торте был рацион питания, за который также отвечала Андерсон. Мадонну она посадила на диету строго режима — 700-800 калорий в день(норма взрослой женщины от 1 200 до 1 500 в день). Горсть злаков со стаканом соевого молока на завтрак. 200 граммов индейки с половиной горсти свежих огурцов на обед. Вечером — кусочек дорады и полчашки шпината на пару. А потом поди и попляши.

Момент, когда одна из них не выдержит, был неизбежен. И это была, как вы понимаете, не Мадонна. Через несколько лет, в самом конце нулевых, пощады запросила Трейси. По ее словам, она лишалась собственной жизни, подстраиваясь под все растущие требования клиентки. Якобы точка была поставлена, когда Мадонна затребовала внеплановую тренировку, а Андерсон должна была сходить на школьный концерт сына.

Певица искренне не понимала, как можно было выбрать не ее. Пути разошлись. Мадонна, воодушевленная своими успехами в фитнесе и здоровом питании на шестом десятке, останавливаться не желала. У ее тела были иные планы.

СТОП

Многие профессиональные спортсмены уходят из большого спорта еще до тридцати. Организм, подверженный повышенным нагрузкам, изнашивается по схеме год за два, три и даже пять. Именно поэтому в жизни профессиональных атлетов чаще всего случается лишь одна олимпиада. Избранные покоряют две, единицы штурмуют три.

Сорок лет на сцене с песнями и танцами до седьмого пота — это не просто рекорд, это марафон рекордов нон-стоп. Ее тело, продемонстрировав сверхъестественные возможности, так и осталось человеческим. Информации о сегодняшней жизни Мадонны крайне мало. В Инстаграме — пересвеченные селфи, на редких вечеринках — балахоны. В Португалии ее жизнь устроена так, что ни враг, ни папарацци не пройдет. Изредка ее снимают на стадионах, во время тренировок сына Дэвида. Одета "футбольная мать" по принципу сто одежек.

Если верить осторожным, полушепотом признаниям анонимов, у певицы серьезные проблемы со здоровьем. Суставы, которые всю ее карьеру выдерживали адские нагрузки, с трудом справляются с нынешними минимальными. Звезда уже не может тренироваться, как раньше (если вообще может). Отсюда неизбежный лишний вес, помноженный на гормональные изменения, перед которыми шестидесятилетняя женщина, звезда они или нет, все равно пока еще бессильна.

КОРОЛЕВСКИЙ ПОКОЙ

Есть мнение, что и в Лиссабон из Нью-Йорка Мадонна переехала, чтобы скрыться с глаз и вести уединенный образ жизни. Когда в прошлом году туда к ней нагрянул итальянский Vogue, певица рассказала о своем нынешнем житье-бытье — о том, что проводит много времени с детьми, читает и пишет для души, помимо духовной пищи не отказывает себе и в сытной португальской.

А еще готова часами кататься верхом на лошади по безлюдному океанскому пляжу. Женщине, которая не просто покорила — подчинила мировой шоу-бизнес, завысив планку на век вперед, важно чувствовать себя на коне. Даже если она уже не в той форме, которую усилием своей сверхъестественной воли поддерживала больше половины жизни.

Что бы дальше ни происходило с ней, с ее творчеством и размером одежды, ерничать и насмехаться — идея так себе. Гонка, которую Мадонна не собиралась покидать, была не с кем-то — с самой собой. Она в любом случае победитель, а их не судят, даже если очень хочется.

источник: woman.ru

фотографии: instagram.com/madonna, twitter.com/ecareyo