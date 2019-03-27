﻿ СМИ: принц Гарри теряет старых друзей из-за Меган Маркл, Mixnews.lv

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По словам инсайдера из окружения принца Гарри, из-за Меган Маркл он перестал общаться со старыми друзьями. Рассказываем, почему.

С тех пор, как принц Гарри женился на Меган Маркл, его образ жизни сильно изменился: он бросил курить и стал вести здоровый образ жизни — если раньше Гарри не пропускал ни одной вечеринки, то сейчас его легче встретить в спортзале. По сообщению западных СМИ, изменения коснулись и круга близких друзей Гарри: инсайдер рассказал, что Гарри перестал общаться с другом детства Томом Инскипом, когда тот посоветовал ему не брать Меган в жены.

«Теперь друзьями Гарри стали Бекхэмы, Клуни и другие люди из “высшего общества”. Про друзей детства он и не вспоминает — многих из них Гарри даже не пригласил на свою свадьбу», — рассказал инсайдер.

Принц Гарри и Том Инскип познакомились во время учебы в Итонском колледже и долгие годы были неразлучны. Инскип был завсегдатаем студенческого клуба Н, который основали принцы Уильям и Гарри. Кроме того, Том не пропускал ни одной вечеринки, на которой был Гарри: в частности, он сопровождал принца в Лас-Вегасе в 2012 году, когда Гарри сфотографировали играющим в бильярд полностью обнаженным.

Сообщается, что друзей Гарри смущает не актерское прошлое Меган и даже не ее афроамериканские корни. Приятели принца не могут найти общий язык с новоиспеченной герцогиней из-за ее взглядов на политику и общество. Так, Маркл отговорила Гарри выезжать на охоту, хотя это старинная английская традиция в знатных семьях.

Кроме того, друзьям Гарри не нравится, что он стал примерным семьянином. Если раньше принц был завсегдатаем всех вечеринок, то теперь все свободное время он проводит с Меган, исполняя любую ее просьбу. В кругу друзей Гарри даже заработал репутацию подкаблучника.

Напомним, что в апреле у 37-летней Меган Маркл и 34-летнего принца Гарри родится первенец. По словам инсайдера, герцогиня собирается рожать дома с помощью доулы и гипноза. О том, какие упражнения и диета помогают Меган оставаться стройной во время беременности, мы рассказали здесь.

источник: glamour.ru