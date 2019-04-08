﻿ Инстаграм недели: дорогой и лучший Криштиану Роналду, Mixnews.lv

Woman |

Вы видели Криштиану Рональдо на поле? О, если вы не видели его на поле... Мы видели его на поле, мы видели, как восторженные крики фанатов сломали антенну на международной станции Союз. Или что там сейчас бороздит бескрайние просторы космоса.

Инстаграм самого дорогого, самого востребованного и официально самого лучшего футболиста всех времен и народов имеет 160 миллионов подписчиков и больше 2000 фотографий звезды.

Кстати, сам спортсмен "следит" всего лишь 428 подписчиками, среди которых такие аккаунты, как "богатенькие детки Лондона" и Опта Уинфри.

Будете листать его ленту, уберите нервных и одиноких женщин от экрана. Они случайно могут получить невроз.