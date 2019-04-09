﻿ Тилль Линдеманн о романе со Светланой Лободой сказал, да не сказал, Mixnews.lv

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Общественность все еще волнует роман (или его имитация) между фронтменом группы Rammstein Тиллем Линдеманом и российской певицей Светланой Лободой.

Прошлой весной звезда родила ребенка и тут же поползли слухи, что отцом мог бы вполне быть рок-музыкант.

Сама Светлана от интервью благоразумно открещивается: дети, огород, работы много - некогда, словом. Зато в объятия прессы попал сам Тилль, а среди сми вдруг оказались представители и российского издания. И вот уж они такую возможность упустить не могли. Они и не упустили.

Как только Тилль Линдеманн потерял бдительность, ему журналисты "ЖАРА magazine" в лоб вопрос и задали, мол, гражданин Линдеманн, имели ли вы любовную связь с нашей Светой? Потому что у ребенка, кажется, ваши глаза...

Вопрос, конечно, звучал не совсем так, но общий смысл мы донесли. Тилль, по словам свидетелей стал нервничать, кусать губы, а потом заявил: "О нас очень много пишут и говорят, но это тайна двух людей. Я как джентльмен ни в коем случае не могу здесь ничего комментировать, поэтому от меня вы ничего не услышите".

Где-то в этом момент громко засмеялась одна Лобода, а прессе было не до смеха - жареная новость ускользнула из рук, день не задался.

Под конец музыкант сжалился над акулами пера и признался, что очень близок со Светланой и, в общем-то, это одна из причин его частых приездов в России. Ну а раз приехал, то и концертик-другой можно дать. Почему бы и нет?

фото:instagram.com/rammsteinofficial

фото:instagram.com/lobodaofficial

