﻿ Танцевальные ролики Роберта Дауни-младшего взорвали Instagram, Mixnews.lv

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Звезда супергеройских фильмов Роберт Дауни-младший опубликовал в Instagram серию забавных танцевальных видео – и они гарантированно поднимут вам настроение!

Пока поклонники с нетерпением ждут премьеры главной супергеройской картины года "Мстители: Финал", Роберт Дауни-младший, который исполнит в фильме роль Тони Старка (Железного человека), решил порадовать своих подписчиков в Instagram серией забавных видео.









54-летний актер в рамках пресс-тура фильма выкладывает в сеть забавные танцевальные видеоролики, которые тут же набирают тысячи восторженных комментариев и миллионы лайков.









На данный момент таких роликов уже четыре. На видео Дауни-младший танцует под хиты Джимми Хендрикса, Queen и Blondie – и это надо видеть!















источник:glamour.ru_

_фото:instagram.com